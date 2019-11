Unter Drogen Auto und Kennzeichen „geborgt“

Auto aus Werkstätte, Taferln vom Papa

Weitere Erhebungen ergaben, dass der 19-Jährige den nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw aus einer Werkstatt in Traun unbefugt in Gebrauch genommen und am Fahrzeug die Kennzeichen eines Firmen-Pkw von einem Vaters angebracht hat. Der Pkw und die beiden Kennzeichen wurden vorläufig sichergestellt und werden den Geschädigten wieder ausgefolgt.