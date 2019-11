Ex-Frau wollte 5,3 Mrd. Euro: Klage abgewiesen

Natalija Potanina waren in Russland knapp 100 Millionen Euro zugesprochen worden. In London klagte sie nun auf rund 5,3 Milliarden Euro von ihrem Ex-Mann. Das wäre die höchste Summe, die je in einem Scheidungsverfahren in Großbritannien gezahlt wurde. Das Paar war seit 1983 verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Die Scheidung erfolgte 2014.