Rumänien: Präsident Klaus Johannis vor Wiederwahl

Stimmabgabe begann bereits am Freitag

Um Endlos-Warteschlangen der etwa vier Millionen Auslandsrumänen vor Botschaften und Konsulaten ihres Landes vorzubeugen, können sie diesmal zudem über einen Zeitraum von drei Tagen abstimmen - konkret hat die Stimmabgabe außerhalb der Landesgrenzen bereits am Freitag begonnen. Wahlschluss im In- und Ausland ist am Sonntag um 21 Uhr Ortszeit (20 Uhr MEZ).