Neue Aufzüge rauben Mietern Licht in der Wohnung

Wirbel in der Jedleseer Straße 79-95 in Wien. Die an Sanierungspannen nicht gerade arme Wohnhausanlage hat den nächsten Aufreger. Mehrere Stiegen erhalten Außenaufzüge. Doch die derzeit im Bau befindlichen Ziegelschächte sind so nahe an den Wohnungsfenstern gebaut, dass sie Mietern das Licht rauben.