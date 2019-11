„Wir wollen die Besten nach Österreich holen“

Einer neuen Studie zufolge haben Menschen in Österreich die zweithöchste Lebenszufriedenheit in der EU. Dieses Ergebnis soll nun auch am europäischen Arbeitsmarkt eine Rolle spielen. Nach wie vor fehlt - trotz hoher Erwerbstätigkeitsquote - in vielen Branchen qualifiziertes Personal. Daher rührt man nun auf Job- und Absolventenmessen kräftig die Werbetrommel für die Bundesrepublik.