Linzer Uni ist seit 50 Jahren Informatik-Vorreiter

Die erste Informatik-Fakultät Österreichs feiert an der Johannes Kepler-Uni in Linz ihr 50-jähriges Jubiläum. Eine Erfolgsgeschichte, die vor allem damit zusammenhängt, dass die Hochschule eng mit der Wirtschaft in Oberösterreich zusammenarbeitet und die JKU-Absolventen am Puls der Zeit forschen und arbeiten.