Ozonloch so klein wie seit 30 Jahren nicht mehr

Das Ozonloch über der Antarktis ist in diesem Jahr so klein wie seit rund 30 Jahren nicht mehr. Seine maximale Ausdehnung betrug 2019 rund zehn Millionen Quadratkilometer, wie die europäische Weltraumorganisation ESA am Freitag mitteilte. Das Video oben zeigt, wie sich das Ozonloch im Laufe des heurigen Jahres entwickelt hat.