„Wahnsinn, ungestraft so auf Schiris hinzuhauen!“

„Es ist ein Wahnsinn, sich nach Matchende hinzustellen und ungestraft so auf die Schiedsrichter hinzuhauen.“ Swetes Attacken gegen Felix Ouschan waren mehr als scharf: „Inferior“ oder „es kommt nicht von ungefähr, dass wir nicht viele Schiedsrichter haben, die in FIFA-Kreisen ihr Können zeigen dürfen.“ Für Shapourzadeh sind solche Aussagen ein No-Go. Weil es bedenklich sei, auf diese Art Stimmung zu machen. „Noch dazu hat Ouschan gut gepfiffen, von Anfang an eine klare Linie gezeigt, die wir mit zwei gelben Karten in den Anfangsminuten zu spüren bekamen.“