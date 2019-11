89-jährige Frau nach Bankbesuch ausgeraubt

Die Wiener Polizei bläst zur öffentlichen „Jagd“ auf einen skrupellosen Kriminellen: Der noch unbekannte Verdächtige soll einer Pensionistin in Ottakring nach einem Bankbesuch aufgelauert haben. In der Folge überrumpelte der mutmaßliche Verbrecher die 89-jährige Frau und packte diese brutal am Arm.