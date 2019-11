Amon Amarth: Brachial, unnachgiebig, erfolgreich

Nicht umsonst bezeichnet Mikkonen AC/DC als eine seiner größten Idole, denn seine Arbeitsweise ist jener des verstorbenen Rhythmusgitarristen Malcolm Young gar nicht so unähnlich. „Der Song ,When Once Again We Can Set Our Sails‘ beinhaltet ein Riff, das ich eigentlich schon 2011 geschrieben habe, als wir in Glasgow spielten. Das weiß ich noch genau. Nach verdammten acht Jahren waren wir erst bereit, es auch wirklich auf einem Album zu präsentieren. Das kann natürlich auch künftig noch passieren, denn ich bastle permanent an Songspuren und neuen Ideen, aber manchmal bin ich meiner Zeit einfach voraus.“ Mittlerweile gehen die harten Arbeiter, die noch bis vor 13 Jahren als LKW-Fahrer oder Außenhandelsvertreter tätig waren, stramm auf den 50er zu und spüren das manchmal auch mehr als sie wollen. „Wir alle befinden uns einerseits in Ehen oder Beziehungen, haben teilweise auch Familie und sind andererseits wirklich extrem oft auf Tour. Das physische Touren wird durch die tollen Busse und mehr Budget leichter, das psychische aber nicht.“