Manspreading bis in alle Ewigkeit?

Die „Wiener Linien“-Kampagne gegen „Manspreading“ ist in aller Munde. Mit einem Augenzwinkern nimmt der Verkehrsbetrieb breitbeinig sitzende Männer in den Öffis aufs Korn und landet damit einen Internet-Hit. Nun sorgt das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof für den nächsten Lacher: Mit dem Foto eines Sargs.