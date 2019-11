Junge Pianistin und Chopin bei „Klassik in Jeans“

Maximaler Ausdruck

Die 38-jährige Ausnahmepianistin gastiert regelmäßig bei den wichtigsten Festivals in Europa, sie war schon im Brucknerhaus zu Gast und kommt nun wieder nach Oberösterreich. In der Reihe „Klassik in Jeans“, die viermal im Jahr im Klavierhaus Weinberger in Enns stattfindet, findet sie sich am Freitag, 8. November „Zum Gespräch mit Chopin“ ein: Makellose Spieltechnik trifft auf ein Maximum an Ausdruck, was höchste Klangpoesie verspricht. Sie ist bekannt dafür, das Publikum zu Tränen zu rühren. In der Reihe „Klassik in Jeans“ präsentiert das Klavierhaus Weinberger etablierte Pianisten und Talente in lockerer Atmosphäre.