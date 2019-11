Linzer Schmuckmarke auf den Spuren von Tupperware

„Wollen groß und stark werden“

Anfang März vollzog sie den Schritt, im April wurden die ersten Schmuckstücke verkauft. „Zehn Wochen nach der Entscheidung, es zu machen“, sagt Stütz, die vor zwei Jahren in den auf den Handel mit Schmuck spezialisierten Familienbetrieb eingestiegen war. Ihr Bruder Alexander ist bei „lia vie“ der Kreative, sie ist Zahlenorientierte. Design und Entwicklung passieren in Linz, die Produktion ist in Asien beheimatet. „Wir setzen mit den Verkaufspartys einen starken Gegentrend zum Online-Handel“, betont Stütz. Das Ziel? „Wir wollen groß und stark werden.“