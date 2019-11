Fußballer tötet Huhn - und fliegt dafür vom Platz

Der 23-jährige Gazdek war am Samstag für NK Jelengrad in einem Spiel in Nordkroatien im Einsatz. Beim Duell mit Jasenovac sorgten plötzlich Hühner für eine Unterbrechung. Ein Video zeigt, wie Gazdek der Gruppe von Hühnern nachlief. Als er sie erwischte, trat er ein armes Tier brutal zu Tode und warf es über den Zaun.