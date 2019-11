Innsbruck: Kampf gegen kriminelle Jugendbande

Quartett mit Fahrrad verfolgt

Eine 22-jährige Passantin hatte den Vorfall beobachtet und mit ihrem Fahrrad sofort die Verfolgung des flüchtenden Quartetts aufgenommen. Der Deutschen war es schließlich gelungen, zumindest einen der Burschen einzuholen und zur Rede zu stellen. Und was machte der skrupellose Ganove? Er drückte der mutigen und vor allem couragierten Verfolgerin die leere Geldtasche in die Hand und suchte – so wie seine drei Komplizen – das Weite.