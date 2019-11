Elton John: Der „Rocketman“ mit Herz und Humor

Dass manche Erinnerungen durch seine Kokain- und Alkoholsucht der 70er und 80er leicht umnebelt sein könnten, deutet Elton John an. Auch dass er hin und wieder „ein klitzekleines Bisschen“ übertreibe - und sowieso eine alte Klatschtante sei. Aber man hat nie den Eindruck, hier nur unrealistische oder wichtigtuerische Schnurren eines Exzentrikers aufgetischt zu bekommen. Am lustigsten liest sich eine Gartenfest-Episode: „Es war bereits später am Abend, ich schwebte und stand völlig neben mir, als ein verwahrlost aussehender Typ, den ich nicht erkannte, auf die Party kam. Wer zur Hölle war das? Es musste ein Angestellter sein, ein Gärtner. Ich verlangte lautstark zu wissen, was der Gärtner sich dabei dachte, sich einen Drink zu genehmigen. Es gab einen Moment entsetzten Schweigens.“ Der „Gärtner“ ist Bob Dylan.