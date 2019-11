Werkstätten-Halle bei Brand teilweise eingestürzt

Eine Werkstätten-Halle ist bei einem Brand in den frühen Morgenstunden am Dienstag in Wien-Liesing teilweise eingestürzt. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits die gesamte Halle in Flammen. Ein Pkw dürfte ursprünglich aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen haben. Verletzt wurde niemand. Der Brand war nach einer guten Stunde gelöscht.