„Ein Fortführen der Schulküche ist ausgeschlossen“

Eine weitere Möglichkeit wäre die Festsaalküche. Der dortige Pächter kocht bereits für die Kids in Köstendorf. Gespräche sollen mit ihm in den nächsten Tagen geführt werden. „Ein Fortbestand der Schulküche ist ausgeschlossen. Die Hygienevorschriften sind so extrem und die Auflagen derart streng, dass wir schon vor zwei Jahren die Küche in der Neuen Mittelschule schließen mussten“, gibt der Ortschef zu bedenken.