„Kinder haben einen anderen Geschmackssinn“

Mit den kommenden Semesterferien soll der Herd in Volksschule Sighartstein kalt bleiben – Köchin Renate Hieger geht in den Ruhestand. Obwohl es einige Freiwillige geben soll, die den schuleigenen Betrieb weiterführen wollen, plant Bürgermeister Adi Rieger, dass die Kinder und die Kleinen aus dem angrenzenden Kindergarten und der Krabbelstube künftig von der Küche des drei Kilometer entfernten Seniorenwohnheims mitversorgt werden. Denn die Gemeinde müsste 100.000 Euro in die Modernisierung investieren.