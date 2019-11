Männer und Migranten für den Sozialberuf gewinnen

Der Sozialberuf ist nach wie vor in starker Frauenhand. Geht es nach Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer ist es wichtig, (junge) Männer und Migranten für die Berufe zu gewinnen. Am 19.…November haben Interessierte die Möglichkeit am FH OÖ-Campus Linz, das vielseitige Angebot der Sozialberufe zu entdecken.