Bett in Pflegewohnhaus so teuer wie ein Luxushotel

Stimmt. Im Hilton Plaza am Ring mit Concierge-Service gibt es Zimmer ab 166 Euro pro Nacht. Also umgerechnet knapp 5000 Euro im Monat. „Womit sind diese enormen Kosten gerechtfertigt?“, fragt Jeanette K. 7000 Euro seien zwar sehr viel, aber nicht unrealistisch, erklärt FSW-Sprecherin Iraides Franz. „Die verrechneten Kosten hängen von der Pflegestufe und dem Standort ab“, so Franz. Ist also für jeden Patienten unterschiedlich.