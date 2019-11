Wetter wird unbeständig, aber bis zu 17 Grad warm

Nach ein paar Tagen mit kühlerer Luft erwarten die Wetterexperten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für eine Zeit lang wieder angenehm milde Temperaturen in Österreich. Am Montag sollen es bis zu 17 Grad werden. Allerdings herrscht unbeständiges Wetter, wie auch eine aktuelle Satellitenaufnahme zeigt, die die Wetterlage von oben dokumentiert. Spätestens am Donnerstag sind Minusgrade zu erwarten.