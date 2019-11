Linzer soll mit Geld von Anlegern spekuliert haben

Der Gründer und bis 2017 auch Geschäftsführer der Immobilien- und Finanzgruppe Pfs mit Hauptsitz in Linz bringt Gerichtserfahrung mit: 2016 wurde er wegen Untreue in Linz zu einer teilbedingten Geldstrafe in der Höhe von 24.000 Euro verurteilt. In Linz laufen auch Zivilverfahren gegen ihn. Und in Wien ist er nun mit einer Anklageschrift der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft konfrontiert. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm diesmal aber bis zu zehn Jahre Haft. Oberstaatsanwältin Alexandra Ramusch wirft ihm nämlich vor, Vollmachten missbraucht zu haben, indem er mit Geld seiner Anleger Devisenoptionsgeschäft durchgeführt habe.