Ein Pinzgauer auf den Spuren von Indiana Jones

Eigentlich hatte Lukas Hollaus seine Saison bereits beendet. Eigentlich! Denn jetzt will es der 33-Jährige Pinzgauer noch einmal wissen, greift am Sonntag beim Sprint-Weltcup in Lima (Peru) an und startet auch die Woche darauf über die olympische Distanz in der Dominikanischen Republik. Das Ziel: Dem Traum von Olympia 2020 in Tokio einen weiteren Schritt näher kommen.