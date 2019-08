Hollaus läuft mit blutiger Nase zu Top-Resultat

Die Olympia-Generalprobe, bei der Hollaus mit Messgeräten so viele Daten wie möglich sammeln wollte, begann denkbar schlecht: Der 32-Jährige bekam beim Schwimmen erst einen unangenehmen Schlag auf die Nase, was ihn zurückwarf. Dann verlor Hollaus in der ersten Runde den Anschluss an jene Radgruppe, die der Spitze auf den Fersen blieb. Dafür lief es beim Lauf umso besser, holte die Salzburger Olympia-Hoffnung 19 Plätze auf! Am Ende stand Rang 24 zu Buche. Zwar wurde es nichts mit dem erhofften Top-20-Platz, dafür gab‘s abermals wertvolle Punkte für Olympia.