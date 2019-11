Grant und Gratis-Tschick: Raucher nehmen Abschied

In der Gruselnacht des 31. Oktober, punkt null Uhr, ist in Österreich das Rauchverbot in Kraft getreten. krone.tv begleitete den Countdown in Wien und fand erboste und unbelehrbare Raucher, verzweifelte und spitzfindige Wirte und eine Abschiedsparty. „All you can smoke“ - solange der Vorrat reichte.