Zum 100-er ein Wunsch: „Will weiter hüpfen können“

„Wir mussten unbedingt unserem Freund persönlich gratulieren. Der Franz ist schon etwas Besonderes. Trotz seiner schweren Schicksalsschläge – mit 21 ist sein Sohn beim Bundesheer verunglückt, 1991 hat er seine Frau verloren – hat er sich nie unterkriegen lassen“, betonen Heidemarie und Mathias Sommer, die extra aus Poggersdorf gekommen sind. Mit Wasser aus einer Quelle auf der Sattnitz überraschte ihn der ehemalige Nachbar Herbert Joven. Dieses kühle Nass trinkt Franz Rabitsch jeden Tag. „Andere bevorzugen Schnaps, ich hab’ lieber mein Wasser. Vielleicht hat es ja mitgeholfen, dass ich noch immer so gesund bin. Als ich zuletzt bei der Gesundenuntersuchung war, haben alle über meine ausgezeichneten Werte gestaunt“, erzählt der Pensionist, der im Hülgerthpark-Heim in Klagenfurt lebt. „Hier bin ich frei, kann gehen, wann ich will. Und ich hoffe, dass das so bleibt.“ Für die Zukunft wünscht sich Rabitsch nur eines: „Dass ich weiterhin so hüpfen kann – und dass mein Geist mich nicht verlässt!“