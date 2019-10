Postfuchs nach Rekordstrafe bissig: Gang zum EuGH

Ausgang wohl erst in einigen Jahren klar

Rechtskräftig ist der Bescheid in erster Instanz aber noch lange nicht, ob er hält, werden wir laut Post-Anwalt Stefan Prochaska erst in ein paar Jahren wissen. „EU-weit sind Millionenstrafen nicht ungewöhnlich. Seit mehr als zehn Jahren werden in Deutschland, Spanien oder Frankreich vergleichbare Strafen verhängt. Zweifelhaft ist aber, ob das Lenkungsziel erreicht wird“, so Experte Hans G. Zeger von der Arge Daten.