Der IS überlebt auch Baghdadis „Märtyrertod“

Der „Kalif“ ist tot, aber seine Ideologie lebt weiter. So könnte man den aktuellen Status der Terrormiliz Islamischer Staat kurz umschreiben. Denn auch wenn der IS in Syrien (siehe Grafik oben) und im Irak praktisch kein Herrschaftsgebiet mehr für sich beanspruchen kann, bleiben die beiden Staaten ein fruchtbarer Boden für einen Wiederaufstieg der Dschihadisten. Zudem ist das Schicksal Tausender IS-Kämpfer und ihrer Familien, die in überfüllten kurdischen Gefängnissen in Nordsyrien sitzen, nach wie vor ungewiss. In den sozialen Netzwerken drohen die Islamisten bereits mit Vergeltungsschlägen für den „Märtyrertod“ Abu Bakr al-Bahgdadis. Es gibt auch bereits Hinweise auf neue Verbündete des IS.