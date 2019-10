Schülerinnen backen Hundekekse, die Gutes tun

Zwei verschiedene Sorten an Hundekeksen haben die beiden Mädchen gebacken. Der Verein „Wir fürs Tier“ in Loipersdorf kümmert sich um die Rettung, Versorgung und Vermittlung von heimatlosen Vierbeinern. Doch auch die Aufklärungsarbeit ist dem Team ein großes Anliegen. So war vor kurzem Hundeexpertin Ursula Aigner zu Gast und berichtete in einem spannenden Vortrag über gewaltfreies Hundetraining. Obfrau Alice Pichler: „Ganz wichtig ist uns auch, Kinder und Jugendliche mit Tierschutz vertraut zu machen und sie frühzeitig mit Problemen und den passenden Lösungen - von Streunerkatzen bis hin zu verletzten Wildtieren - zu konfrontieren.“