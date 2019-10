Fix: For-Forest-Bäume kommen nach Niederösterreich

Stadionwald kommt nach Niederösterreich

In den Presseunterlagen steht es schwarz auf weiß: „Der Stadionwald übersiedelt nun in das Tullnerfeld in Niederösterreich vor den Toren Wiens.“ Bei der Eröffnungspressekonferenz Anfang September war noch die Rede davon, dass die Bäume in Klagenfurt bleiben sollen. Waldner selbst schlug damals das Projekt „For Forest Campus“ vor - und wollte den Wald in der Nähe der Alpen-Adria-Universität nahe des Wörthersee Stadions aufstellen.