Schiff soll nun auch Flüsse von Plastik befreien

80 Prozent des Plastik im Meer kommt aus Flüssen

Das Schiff soll Slats Plänen zufolge binnen fünf Jahren in den 1000 schmutzigsten Flüssen der Welt zum Einsatz kommen, die seinen Angaben zufolge 80 Prozent des Plastikmülls in die Weltmeere spülen. Zwei Schiffe sind bereits in Indonesien und Malaysia im Einsatz, ein drittes Schiff soll bald Müll in Vietnam einsammeln. Der vierte „Interceptor“, der am Samstag in Rotterdam vorgestellt wurde, kommt in die Dominikanische Republik.