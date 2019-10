Dieb biss zu: Polizist muss Ansteckung fürchten

Dramatisches Ende eines Polizeieinsatzes am späten Freitagabend in Wien: Nach einem Biss eines geschnappten Fahrraddiebes muss nun ein 24-jähriger Polizist befürchten, mit einem gefährlichen Virus angesteckt worden zu sein. So erklärte der 33 Jahre alte Verdächtige, an Hepatitis C, einer Lebererkrankung, zu leiden.