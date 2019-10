Nur der „rote Wahnsinn“ steht „Mad Max“ im Weg

Die einzige Chance gegen Charles Leclerc und Sebastian Vettel? „Wenn du auf der Geraden nicht so viel Leistung hast, musst du halt in den Kurven mehr Gas geben, aber das geht halt auch auf die Kosten der Reifen“, erklärt Max, „im Rennen hat Ferrari nicht so viel Leistungs-Vorsprung, damit bieten sich mehr Möglichkeiten. Letztes Jahr war das Graining der Reifen hier ein großes Thema, heuer sind sie härter, das sollte helfen.“