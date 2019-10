Thiem: „Tut mir leid für die großartigen Fans“

Einige Zuschauer reagierten nach dem Kurz-Auftritt enttäuscht, Dominic sprach via Platzmikro zu den Zuschauern. „Es tut mir leid für euch alle, ihr habt ein tolles Match erwartet. Wir sehen uns am Samstag beim Semifinale.“ Im Einzug um den Kampf in sein 24. Endspiel auf der ATP-Tour duelliert sich der Lichtenwörther mit dem Italiener Matteo Berrettini, in den direkten Duellen steht es 1:1.