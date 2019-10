Um die Welt jetten oder Klima retten?

Größerer Zeitaufwand, dafür mehr Erfahrungen

Als einziges Manko, wenn man so will, bleibt unterm Strich also nur der Faktor Zeit: „Klar, mit der Bahn zu reisen, dauert in der Regel weit länger als den Flieger zu nehmen. Aber diese Zeit lässt sich ja auch wirklich sehr gut nutzen - und sei’s nur mit dem Schlafen oder Lesen“, meint die gebürtige Wienerin, die seit ihrem zehnten Lebensjahr in Graz lebt.