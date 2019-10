Bau in Fertörákos: Ungarn bereit für Gespräch

Ob dem so ist, muss die UNESCO entscheiden. Ein Ersuchen des Landes um eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung wurde vom Nachhaltigkeitsministerium in Österreich abgelehnt. Zusätzlich sorgt ein Bericht in einem ungarischen Medium für Aufregung, laut dem Eisenkopf keine Bedenken mehr gegen das Projekt habe. „Stimmt nicht“, betont hingegen die Landesrätin.