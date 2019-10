Wellnesshotel-Check: Bis zu 334 Euro Unterschied

Aufzahlung für den Wellnessbereich

Viele Kurzurlauber/-innen wollen natürlich das ganze Wochenende auskosten. Die Konsumentenschützer der AK OÖ erhoben daher, ob der Wellnessbereich am An- und Abreisetag kostenfrei genutzt werden kann oder ob aufgezahlt werden muss. Bei der Hälfte der Wellnesshotels war die Nutzung auch am An- und Abreisetag kostenlos möglich. 11 Hotels verlangen eine Aufzahlung - vorwiegend am Abreisetag - zwischen 10 und 40 Euro pro Person. Die restlichen Hotels machten keine konkreten Angaben dazu.