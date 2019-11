So fies rechnen die Stars mit ihren Ex-Lovern ab

Ein wenig subtiler, wenngleich mit ebenso deutlicher Botschaft, ging Selena Gomez nun an die Öffentlichkeit. In ihrem Song „Lose You To Love Me“ singt die 27-Jährige unter anderem die Zeilen: „Alle wissen, dass ich alles gegeben habe. Du hast mich zerstört, das sehe ich jetzt. Nach zwei Monaten hast du uns ersetzt. Einfach so, hast mich glauben lassen, ich hätte es verdient. Als meine Wunden noch nicht verheilt waren.“