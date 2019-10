Fakeshops, Online-Fallen & Internet-Betrügereien

Firma, die es nicht gibt, verkaufte Saugerdüsen

Onlineshops mit besonders ansprechender Aufmachung, unzähligen guten Bewertungen und konkurrenzlos günstigen Preisen? Das ist in der Tat meistens einfach nur zu schön, um wahr zu sein. Lehrgeld musste auch Eva L. zahlen. „Ich habe im Internet auf einer seriös wirkenden Seite Staubsaugerdüsen bestellt und sofort mit Kreditkarte bezahlt“, so die Wienerin. Die Ware erhalten hat sie, trotz mehrerer Nachfragen per E-Mail, von www.myshopwala.com bis dato nicht. Und auch den bezahlten Betrag hat man der Leserin nicht wieder zurückerstattet. Die Konsumentin ist einem klassischen Fakeshop auf den Leim gegangen. Diese präsentieren sich wie reguläre Anbieter, verkaufen jedoch keine echte Ware.Hinter solchen Seiten stehen Kriminelle, die auf das Geld ihrer Opfer aus sind.