Einsatz für Höhenretter am Wiener Pfaffenberg

Eine Frau ist am Samstagnachmittag am Pfaffenberg im Wienerwald (Bezirk Wien-Döbling) 30 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Bei der Bergung ließen Höhenretter der Wiener Berufsfeuerwehr die Verunglückte auf einem Rettungsbrett rund 100 Meter herab. Dann wurde sie der Wiener Berufsrettung übergeben.