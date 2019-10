Mehrere Einbrüche hielten Beamten auf Trapp

Gleich mehrere Einbrüche beschäftigten die Polizei am Samstag: In Neumarkt brachen Unbekannte einen versperrten Tresor auf, in Saalfelden stiegen die ebenfalls unbekannten Täter in vier Kellerabteile ein und in der Nähe eines Friedhofs im Stadtgebiet Salzburg wurde ein Regenschirm geraubt.