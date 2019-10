Leiche von Instagram-Model in Beton gegossen

Gruseliger Fund in der Wüste in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada: Die Polizei hat die Leiche eines Instagram-Models entdeckt, das seit Monaten als vermisst gegolten hatte. Ein Drogensüchtiger soll die 24-Jährige mit Pool-Reiniger vergiftet und anschließend erwürgt haben. Ihre menschlichen Überreste füllte er in eine mit Beton gefüllte Holzbox, die er schließlich in der Wüste entsorgte.