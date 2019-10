Steirische SPÖ plakatiert nun doch mit Parteilogo

„Tour der 100.000 Haushalte“

Landesgeschäftsführer Günter Pirker schilderte, dass sich in den kommenden Monaten die roten Funktionäre eine „Tour der 100.000 Haushalte“ vorgenommen haben. Schickhofer selbst werde an den Türen läuten und den Menschen seine Visitenkarte in die Hand geben. Mehr als 100 Veranstaltungen seien geplant, darunter etwa auch das eine oder andere „Schichtbier“ freitags mit Arbeitern.