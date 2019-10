Salzburgs langsamer Abstieg vom Schuldenberg

Das Budget für das kommende Jahr wurde am Donnerstag noch verhandelt, soll heute oder morgen präsentiert werden. Eines ist schon klar: Gewinner werden die Maßnahmen im öffentlichen Verkehr sein. Gerade das Budget für Park&Ride-Anlagen könnte deutlich angehoben werden. Nach der Veröffentlichung des Mobilitätskonzepts für den Pinzgau durch Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) wären die P&R-Plätze entlang der Pinzgauer Lokalbahn ein logischer Schritt. Heuer hatte der Bereich gut eine Million Euro zur Verfügung. Anlagen entstanden quer durch Salzburg ob in Henndorf, Abtenau oder Niedernsill. In Neumarkt, am ÖBB Knotenpunkt, wird an einer deutlichen Vergrößerung der Plätze gearbeitet.