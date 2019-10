Die Stolpersteine auf dem Weg zu Türkis-Grün

Felipe: Wir entscheiden gemeinsam

„Wir haben in den letzten Wochen immer betont, dass wir in ernsthafte Sondierungsgespräche einsteigen wollen und werden“, nimmt LHStv. Ingrid Felipe auf „Krone“-Anfrage Stellung. „Dabei wollen wir uns der zentralsten Fragen und wichtigsten inhaltlichen Kapitel annehmen und diese in der notwendigen Tiefe diskutieren. Am Freitag startet die erste offizielle Sondierungsrunde mit der ÖVP. Ob wir in Verhandlungen einsteigen, werden wir dann nach den sicherlich intensiven Sondierungen im erweiterten Bundesvorstand gemeinsam entscheiden.“