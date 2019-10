Einbrecher in Klagenfurt fanden den Tresor nicht

Enttäuscht müssen in der Nacht zum Donnerstag Einbrecher in Klagenfurt gewesen sein. Obwohl sie in einer Abwassertechnik-Firma in Klagenfurt Büros und Lager durchsuchten und verwüsteten, fanden sie keine rechte Beute. Vor allem haben sie den Tresor nicht entdeckt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.