Nachbarn über Josef B.: „Er war wie ein Chamäleon“

Ruinerwold im Nordosten der Niederlande: 4000 Einwohner, im Ortskern eine Kirche, vier Gasthäuser, ein Supermarkt, ein paar Geschäfte und Handwerksbetriebe. Im Ortskern: hübsche Häuser, gepflegte Gärten. Rundum Wiesen, Wälder, Felder; weit voneinander entfernt stehende Bauernhäuser. In einem, ganz am Ende des Dorfs, hat Josef B. seit etwa 15 Jahren gelebt und einen 62-jährigen gelähmten Mann und seine sechs Kinder gefangen gehalten. krone.at war vor Ort und hat mit den unmittelbaren Nachbarn gesprochen und dem Barbesitzer, der den Fall der Polizei gemeldet hatte, nachdem sich einer der jungen Menschen, der 25-jährige Jan befreien und in seine Bar flüchten konnte ...