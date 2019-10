Tourismus geht bei der Mitarbeitersuche neue Wege

Rumänen statt Ungarn, Italiener statt Deutsche

Allen in der Branche ist klar, dass die Mitarbeitersuche in Zukunft noch schwieriger wird. In Tirol fehlt der Nachwuchs. Aus einigen EU-Ländern kommen auch immer weniger Arbeitskräfte, weil sie in ihren Heimatländern gut bezahlte Jobs finden. Ostdeutsche und Ungarn haben in den vergangenen Jahren dem Tiroler Tourismus die Saisonen gerettet. Doch sie kommen nicht mehr so zahlreich. Ersatz muss her! „Bei den Anmeldungen sehen wir, dass viele Italiener, Spanier, Portugiesen und Rumänen derzeit Interesse an einem Job in Tirol haben“, ortet AMS-Projektleiter Bernhard Pichler neue Möglichkeiten.