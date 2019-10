Novak darf sich in Stockholm mit Querrey messen!

Dennis Novak hat am Dienstag die Chance, seinen dritten Sieg im Hauptfeld eines ATP-Events im Jahr 2019 zu feiern! Der 26-Jährige bekommt es nach erfolgreicher Qualifikation in der 1. Runde des mit 711.275 Euro dotierten Hartplatz-Turniers in Stockholm mit dem US-Amerikaner Sam Querrey zu tun. Der liegt als Nummer 50 in der Weltrangliste deutlich vor dem ÖTV-Akteur, der 126. ist.